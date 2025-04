Brisighella e Borgo Tuliero pareggiano 2-2: Brisighella al secondo posto nel girone M

Ultimo recupero programmato, nel girone M di Seconda: si è tenuta, infatti, la gara della 21ª giornata tra Brisighella e Borgo Tuliero. Una sfida terminata 2-2 con gli ospiti due volte in vantaggio, prima con Calonici a fine primo tempo, poi con Murizzi a metà ripresa, ma entrambe le volte i padroni di casa sono riusciti a pareggiare prima su rigore con la 9ª rete in campionato di Abou Diabe Diaby, poi, sempre col 9º gol nel torneo di Leonardo Roselli a pochi minuti dal fischio finale. Con questo punto il Brisighella sale al secondo posto in solitudine, staccando il Centro Erika di 1 lunghezza, la miglior posizione possibile in vista dei playoff, mentre già da domenica scorsa gli imolesi della Stella Azzurra erano certi della promozione in Prima. Passo importante del Borgo Tuliero, verso la salvezza diretta, con la zona playout ora distante 3 punti. Risultati Seconda Categoria (recupero 21ª giornata). Girone M: Brisighella-B. Tuliero 2-2 (40’ pt Calonici (BT), 14’ st rig. Diaby, 20’ st Murizzi (BT), 37’ st Murizzi). Classifica: St. Azzurra Zolino 56; Brisighella 44; C. Erika 43; Vis Faventia 42; San Rocco 39; Psp, S. Imolese 33; Santagata Sport 31; Sp. Valsanterno 29; B. Tuliero 26; Riolese 24; Juvenilia, Bagnara 23; S. Potito 12.

u.b.