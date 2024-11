Brividi Sasso e Corticella affrontano le big

di Nicola Baldini

SASSO MARCONI

E’ atteso da un match almeno sulla carta proibitivo il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli. Alle 14,30 di oggi, il team gialloblù scenderà a Forlì per affrontare i più quotati padroni di casa guidati dal tecnico bolognese, Alessandro Miramari.

I ‘galletti’ occupano il terzo posto, a quota 21, e con appena quattro lunghezze di svantaggio dalla capolista Tau Altopascio mentre il Sasso, protagonista sin qui di un avvio da sogno, è quinto a 19 a parimerito con Imolese e Pistoiese.

Davvero in pochi, ad inizio stagione, avrebbero potuto pronosticare che i sassesi, peraltro neo-promossi in seguito alla vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, si sarebbero trovati addirittura in zona playoff dopo undici partite. E’ chiaro che, rosa alla mano e, soprattutto, livello delle avversarie, riuscire a mantenere questa posizione di classifica a fine stagione rappresenterebbe una sorta di miracolo sportivo, resta il fatto che, in questa prima parte di stagione, la band di Pedrelli ha dimostrato di valere ampiamente questa nuova e prestigiosa categoria.

La sfida di oggi è però, come detto, di quelle estremamente complicate da portare a casa. E ciò sia per la qualità degli avversari (che potranno contare anche sul fattore pubblico) che per il bel gioco espresso come da consuetudine dalle squadre di Miramari.

Ma chissà che, dopo aver battuto Prato, Ravenna e Pistoiese, Deme Serigne e compagni non possano riuscire a compiere l’ennesima impresa.