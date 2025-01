Buglio rivendica un rigore non dato. Il Forte Querceta resiste un tempo. Arriva un altro ko con la Sestese

real forte querceta

0

sestese

2

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Nicolini, Lucarelli M., Vittorini, Giubbolini, Stringara, Maurelli, Bucchioni, Panicucci, Bartolini, Smecca. A disp.: Bassi, Tognarelli, Vignali, Frosina, Fortunati, Quercetani, Jendoubi, Bracci, Innocenti. All.: Buglio.

SESTESE: Giuntini, Safina, Cucinotta, Matteo L., Pisaneschi, Cirillo, Dianda, Sarr, Berti, Piccini, Manganiello. A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaniello, Biondi, Casati, Belli, Robi, Matteo G., Ciotola, Ermini. All.: Polloni.

Arbitro: Musumeci di Cassino.

Marcatori: 7’st Cirillo, 52’ st Ciotola.

FORTE DEI MARMI – Non è certo l’inizio di anno sperato per il Real Forte Querceta. La sconfitta interna con la Sestese, maturata nella ripresa (reti di Cirillo è Ciotola) certifica il momento non fortunato dei versiliesi (due punti conquistati nelle ultime cinque gare). Certo, l’avversario non era dei più morbidi, la Sestese è senza dubbio tra le squadre più in forma del girone e il Real Forte Querceta non ha affatto demeritato, giocandosela alla pari per larghi tratti, ma gli episodi hanno condannato i ragazzi di Buglio, molto deluso a fine gara e polemico per la mancata concessione di un calcio di rigore nel primo tempo, sullo 0-0. "Meritiamo rispetto, non capisco come non si possa fischiare un rigore così solare". Nella ripresa, subito dopo il vantaggio della Sestese, la gara è rimasta sospesa per molti minuti a causa di un grave infortunio occorso al portiere del Real Forte Querceta Thomas Pastine: a lui va il nostro augurio di pronta guarigione.

Primo tempo equilibrato, con il Real Forte Querceta che lancia Niccolini dal primo minuto e si affida davanti a Panicucci e a Scarpa, ancora a caccia del primo acuto stagionale. L’episodio decisivo arriva a inizio ripresa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cirillo anticipa tutti e sigla lo 0-1 per la Sestese. Nell’azione si infortuna il portiere Pastine, colpito al volto in modo fortuito. Gara sospesa per diversi minuti per consentire i soccorsi al ragazzo, uscito tra gli applausi del pubblico (al suo posto il giovane Bassi). Nonostante lo svantaggio, il Real Forte Querceta ci prova con determinazione ma le occasioni latitano. La Sestese gestisce senza particolare apprensione e nel finale trova il raddoppio con il subentrato Ciotola.

Michele Nardini