Buon punto per il Masi. Verdetti negli ultimi 90’

PIETRACUTA: Forti, F. Fabbri (23’ st Michelucci), Masini, F. Fabbri, Pasolini (26’ st Franciosi), Belicchi, Contadini, Santoni, Fratti, F. Fabbri, Proverbio (23’ st Guerra). All.: Fregnani.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Righetti, Maione (6’ st Medi), Fregnani, Vanzini, Grimandi, Cazzadore (38’ st Salonia). All.: Ricci.

Arbitro: Milandri di Cesena.

Reti: 21’ pt Fregnani (M), 30’ st rig. Fratti (P).

Note: ammoniti: Molossi (M), Di Bari (M), Cazzadore (M), Medi (M).

Finisce in parità la partita tra Pietracuta e Masi Voghiera. La prima occasione da rete la costruiscono i locali al 9’ con Proverbio, che scappa sulla destra e crossa al centro dove Filippo Fabbri incorna di poco a lato. Gli ospiti però si dimostrano tutt’altro che arrendevoli e passano in vantaggio al 21’ con una rasoiata di interno destro di Fregnani che sorprende Forti sul palo opposto. Le due squadre si affrontano a viso aperto, creando numerose occasioni da gol. Ci prova Santoni al 23’ ma la sua conclusione sorvola la traversa. Sul versante opposto Grimandi al 25’ con un sinistro a giro prova ad imitare il compagno Fregnani, ma la palla esce. Alla mezz’ora di gioco ottima chance per Contadini, che spara forte verso la porta dove Campi ben appostato respinge di pugno, sulla ribattuta Filippo Fabbri ribadisce in rete ma da posizione irregolare. Sul finale di tempo Cazzadore centra in pieno la traversa con un destro potente dal limite dell’area.

La ripresa vede subito il Pietracuta in forcing chiudere i ferraresi nella loro metà campo, ma la prima vera occasione è per Vanzini al 70’, ottimamente bloccato in rimonta da Masini. Passano appena tre minuti quando Filippo Fabbri si avventa su un traversone proveniente dalla sinistra ma il suo controllo viene ostacolato da un contatto con un difensore avversario che l’arbitro punisce con il calcio di rigore. Dal dischetto capitan Fratti trasforma con un destro angolato che supera Campi.