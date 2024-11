Buona la prima di Amoroso. Bibaj fa gioire le zebre

ponte buggianese

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini (37’ st Zani), Sanzone (23’ st Sali), Palmese, Kapidani, Pievani, Gianotti (19’ st Birindelli), Granucci, Sgherri, Fantini (28’ st Ferrari). (Calu, F. Bellandi, G. Bellandi, Seghi, Gargani). All. Vettori.

VIAREGGIO: Carpita, C. Belluomini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Bertacca, Santini (13’ st Frroku), Remedi, Brega, Bibaj (20’ st Minichino), Caggianese (23’ st T. Belluomini). (Manfredi, Panconi, Sapienza, Marinai, Maurelli, Chicchiarelli). All. Amoroso.

Arbitro: Leonetti di Firenze (assistenti di linea Valeri e Rontani di Firenze).

Rete: 27’ pt Bibaj (V).

Note: ammoniti Bertelli (V), Remedi (V) e Kapidani (P); recupero 3’ pt e 6’ st.

PONTE BUGGIANESE – Buona la prima di Christian Amoroso sulla panchina del Viareggio, che ha schierato con il 4-4-2. Sotto gli occhi dell’ex c.t. campione del mondo Marcello Lippi, i bianconeri si impongono 1-0 in casa del Ponte Buggianese grazie alla rete di Gersi Bibaj al 27’ del primo tempo su assist servitogli da Caggianese. Due minuti dopo i padroni di casa colpiscono una traversa con Palmese di testa. Ancora una volta il migliore in campo è il portiere capitano viareggino Andrea Carpita, con un paio di interventi determinanti. Le zebre ritrovano così una vittoria che gli mancava dal 29 settembre e si riavvicinano in zona playoff. Pesa il giallo a Luca Remedi che era diffidato e salterà la Cuoiopelli.

Da segnalare che il Ponte Buggianese ha voluto a sua volta omaggiare la memoria del compianto tifoso viareggino Marco Fornaciari, “Lo Svizzero”, purtroppo scomparso lunedì scorso, con uno striscione esposto a bordo campo in occasione della partita con il Viareggio. Un gesto di grande valore che merita elogi e testimonia la sensibilità della società della Valdinievole.