Buonconvento vince 2-1 sul Chiusdino: promozione in Seconda Categoria più vicina

Nel girone senese del campionato di terza categoria il Buonconvento supera per 2-1 il Chiusdino e fa un altro importantissimo passo verso la promozione in Seconda. Partita incredibile! Gol iniziale degli ospiti (frmato da Vichi) e i bianconeri attaccano a lungo senza riuscire a pareggiare…

In pieno recupero arrivano due reti di Caccamo e l’incubo della capolista svanisce in zona Cesarini! Bravissimo comunque anche il tenace Montepulciano Stazione, che non lascia nulla di intentato per vincere il campionato: bel 4-2 a Pievescola (con doppietta di Marelli e reti di Mazzolai e Lombardi per gli ospiti e Di Spinelli e Spedale per i locali) e rimane a cinque punti dal Buonconvento a due giornate dalla fine.

Certo, è molto probabile che siano i bianconeri a conquistare il primo posto, ma il "Trenino" può veramente sperare di non dover fare i play off per la regola della forbice: perché il campionato abbia una coda, negli ultimi 180’ il Quercegrossa dovrebbe recuperargli tre punti (ieri 1-0 per i rossoblù in casa con il Rapolano). Il Monticchiello ha vinto per 2-1 tra le mura amiche con l’Ancaiano (hanno segnato Morelli e Biagiotti per i bianconeri e Del Grasso per i gialloverdi).

Le altre partite non avevano riflessi sull’alta classifica: e così il Castellina Scalo ha pareggiato 1-1 a Geggiano (Nuti e Arigò), lo Sporting Gracciano è passato per 2-0 sul campo del Monteriggioni (Iozzi e Matteucci), il Circolo Agrestone ha impattato in casa con la Virtus Biancoazzurra per 2-2 e il Sant’Albino ha espugnato Montefollonico per 1-0.

Nel girone aretino il Petroio pareggia in casa per 1-1 con la Lorese, andando in rete nella ripresa con Posani. La Virtus Chianciano ha osservato il suo turno di riposo.

Giuseppe Stefanachi