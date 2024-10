Buscè si gode la vittoria: "Rifarei tutte le scelte"

Scelte. Ne ha da raccontare Antonio Buscè per spiegare il suo Rimini a due facce. E lo fa da solo, senza che nessuno lo incalzi al termine della gara contro il Legnago. Perché, evidentemente quella differenza tra primo e secondo tempo ce l’ha sotto gli occhi. Ed è anche stata calcolata. "Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile – dice l’allenatore dei biancorossi – Sapevamo di dover gestire la partita in un certo modo. Bisognava fare questa gestione: chiudere il primo tempo con un risultato positivo e nel secondo tempo alzare il livello. Anche se chi ha giocato nel primo tempo ha fatto bene. Ma la gestione era questa: con le sostituzioni dare un cambio di marcia. Che c’è stato, quindi i ragazzi sono stati bravi. Hanno avuto forza, coraggio ed equilibrio e alla fine sono arrivati tre punti d’oro. Una vittoria fondamentale".

Rischi calcolati, quindi, quelli corsi nel primo tempo. "Che non sono stati nemmeno troppi – dice – Qualcosa abbiamo rischiato perché abbiamo fatto alcuni errori. Siamo stati mediocri dal punto di vista del palleggio. Ma non ricordo parate stratosferiche di Colombi. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo, in positivo e in negativo, lo abbiamo fatto tutto noi". Insomma, nel bene e nel male.

Ma mister Buscè rifarebbe le stesse scelte? "Rifarei tutto – non ha dubbi l’allenatore del Rimini – Perché credo che quando si fanno delle scelte si agisce per fare il bene della squadra, mai con presunzione, mai pensando che la partita tanto la vinco uguale. Io cerco di capire bene i giocatori come stanno. Garetto lo abbiamo tenuto fermo perché ha giocato 12 partite consecutive, nell’ultima partita ha fatto parametri da serie A. Bisogna anche tutelare questi ragazzi – conclude l’allenatore biancorosso – cercando di dosare le energie di tutti. Evitando gli infortuni".