Cadimare vince e mantiene viva la speranza. Tarros Sarzanese cede nello scontro diretto

CADIMARE

1

LEVANTO

0

CADIMARE: Pietra, Lertika, Di Vittorio, Conti, Sicuro, Caneri, Portoghese (75’ Bonacorsi), Agrifogli Sam., Corvi, Mazzucchelli (78’ Dieli), Bartoletti (71’ Agrifogli Seb.). A disp. Rossi, Leotta, Ambrosi, Haxhiu, Afonso Calefe, Ferrari. All. Buccellato.

LEVANTO: Rollandi, Moggia, Nicora, Daniello (79’ Callo), Catena, Pozzi, Rezzano (69’ Martinez), Tuvo (86’ Lagaxio), Righetti (69’’ Bagnasco), Bariliari, Ambrosini. A disp. Lagaxo, Folli, Schiaffino, Lorenzini, Defilippi. All. Agata.

Arbitro: Garibaldi di Chiavari.

Rete: 26’ (rigore) Mazzucchelli.

Note: espulso al 92’ Martinez.

LA SPEZIA – Un rigore procurato poco prima della mezz’ora da Luca Corvi e trasformato da Davide Mazzucchelli, vale al Cadimare la vittoria al ’Denis Pieroni’ della Pieve nel derby provinciale della giornata, che può essere preziosissima in chiave salvezza. Il Levanto invece si ritrova ridimensionato dopo l’exploit interno di fronte al Don Bosco Spezia.

In apertura del match sono pericolosi proprio Corvi e Mazzucchelli a cui risponde Pozzi, quindi appunto il vantaggio cadamoto da dischetto. In avvio di ripresa Bartoletti va un paio di volte vicino al raddoppio; nel finale una gran parata di Pietra salva il risultato per i bianconeri di Buccellato. Per doppia ammonizione l’espulsione nel Levanto del subentrato Martinez nel recupero.

Andrea Catalani