Calabro sottolinea l’affetto dei tifosi. "Non possiamo vincere tutte le partite ma sono orgoglioso di questa squadra». "Non guardo la classifica, giochiamo per la nostra gente»

La classifica sorride alla Carrarese dopo una 14ª giornata che, grazie anche ai risultati delle altre partite, la vede con ben 7 squadre alle sue spalle. Di classifica, però, non vuol sentir parlare e non se ne cura Antonio Calabro (nella foto). "Non la guardo e non me ne importa – dice a chiare lettere l’allenatore pugliese –. Devo giocare per altre cose. Lo facciamo per i tifosi, che anche stavolta sono stati splendidi. Lo facciamo per i bambini che incontro per strada e si sono avvicinati ai colori della Carrarese e per i signori di 80 anni che vengono a prendere il biglietto pur non riuscendo più a fare le scale. Durante la gara, però, sento ancora troppo silenzio in alcuni momenti. Vorrei il coinvolgimento di tutti e non parlo della curva ma degli altri settori che devono partecipare, soprattutto poi se la squadra fa questo tipo di prestazioni. Ci sono, insomma, cose più importanti per le quali giocare e se lo faremo per quelle vedrete che poi di conseguenza avremo sempre anche una classifica che ci sorride".

"Quello che bisogna capire – continua il tecnico – è che noi non possiamo vincere tutte le partite o andare fuori casa a far sempre punti. Anche quando questo non succede rimango orgoglioso ugualmente della mia squadra. A Modena, ad esempio, non siamo stati efficaci nel primo tempo ma parliamo di una squadra che nell’ultimo turno doveva vincere 3-0 a Cosenza. Noi a Modena siamo rimasti sempre presenti attivamente nella partita con il dominio, magari non produttivo, del gioco mentre nella ripresa li abbiamo messi lì come abbiamo fatto sabato col Pisa. Per me questo come allenatore deve essere lo stesso un motivo d’orgoglio".

La Carrarese contro il Pisa è tornata a non prendere gol collezionando il suo sesto ’clean sheet’ nelle ultime 8 gare in cui la squadra ha subito soltanto 3 reti. "Siamo stati molto bravi e attenti dietro ma la difesa è sorretta da una fase di non possesso molto organizzata, fatta coi tempi giusti, con tutti gli effettivi che hanno avuto grande dedizione al sacrificio partendo dagli attaccanti".

Gianluca Bondielli