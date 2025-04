Sangiustese: Diamanti punta a mantenere il sesto posto contro Fabriano Cerreto

"Sarà una Sangiustese ugualmente motivata per evitare figuracce e magari finire undicesimi". Andrea Diamanti, allenatore della formazione rossoblù, si riferisce alla gara a casa di un Fabriano Cerreto tranquillo. "Entrambe – aggiunge – siamo tranquille, noi siamo sesti e vogliamo mantenere la posizione non essendoci più la possibilità di concludere al quinto posto". Ma c’è da stare attenti perché basta davvero poco per perdere posizioni. "Siamo tutti raggruppati in pochi punti e basta davvero poco per scivolare in classifica".

Non è facile infondere i giusti stimoli nei giocatori quando mancano due gare alla fine e non si corrono pericoli e non c’è la speranza di potere centrare i playoff. "Senza le giuste motivazioni si rischiano figuracce, comunque posso contare su ragazzi intelligenti e seri che sanno perfettamente quanto sia importante chiudere bene la stagione. È importante per la società, per la squadra e anche per loro stessi perché hanno un peso le partite di fine stagione, la dirigenza in questo periodo sta sondando il terreno per la prossima stagione e fare bene dà più chance ai giocatori".

Nella Sangiustese non ci saranno Lanza per infortunio e lo squalificato Grassi (foto), quest’ultimo ha segnato 13 gol senza rigori ed è al secondo posto nella classifica cannonieri assieme ad Alessandroni (Osimana), mentre in testa c’è Bardeggia dell’Urbino con 15 centri. La partita di oggi con il Fabriano Cerreto sarà anche l’occasione per gettare nella mischia qualche giovane.