Lentigione domina Progresso 3-0: vittoria netta a Reggio Emilia

LENTIGIONE 3 PROGRESSO 0

LENTIGIONE: Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (14’ st Bonetti); Cavacchioli (41’ st De Marco), Nappo (32’ st Mordini), Sabba, Pari (18’ st Pastore), Alessandrini (27’ st Maggioli); Battistello, Nanni. A disp. Pagani, Babbi, Bocchialini, Luppi Banchini. All. Cassani.

PROGRESSO: Cheli; Mele, Ben Sead (18’ st Castagnini), Cestaro, Dandini (1’ st Welle); Cavazza, Corzani (37’ st Gnani), Matta; Maltoni (45’ st Nanetti), Mascanzoni (18’ st Finessi), Pinelli. A disp. Roccia, Montesi, Scalini, Pizzirani. All. Marchini.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio.

Reti: 19’ pt Alessandrini, 40’ pt Battistello; 14’ st Nanni.

Note: ammoniti Nappo, Mordini, Welle e il tecnico ospite Marchini.

LENTIGIONE (Reggio Emilia) Non era giornata e non poteva esserlo, viste le tantissime assenze (quattro squalificati) che non hanno consentito al Progresso di giocare alla pari contro il Lentigione. E così è finita 3-0 per i locali, con i bolognesi che hanno cercato inizialmente di fare blocco davanti a Cheli, ex di turno. Ma una volta passati in vantaggio, i ragazzi di Cassani hanno continuato a premere sull’acceleratore sino a vedere la bandiera bianca sul pennone del Progresso. Al 12’ Nappo dalla destra crossa per Nanni che tutto solo non riesce a trovare la deviazione vincente. Il vantaggio arriva al 19’, angolo giocato corto con Sabba, Nanni per Gobbo sul primo palo che serve in centro area Alessandrini che al volo spara in rete.

Al 40’ il raddoppio: Cavacchioli supera due avversari in dribbling serve Pari nello spigolo destro dell’area di rigore: appoggio per Battistello, che fa partire un destro al volo che non lascia scampo a Cheli. Al 10’ della ripresa Gasperini vola all’incrocio per mettere in angolo una punizione di Pinelli. Al 14’, su rinvio con le mani di Gasperini, il Lenz si trova in pochi secondi in area bolognese con Battistello che serve Nanni tutto solo in area per il terzo gol reggiano. Il Progresso con Welle in campo è più pericoloso e tra il 22’ e 24’ impegna Gasperini. Al 39’ bella occasione per Matta, con Gasperini a mettere in angolo.

"Non potevamo fare di più – dice Marchini –. Il Lentigione era in grandissima giornata, mentre noi eravamo troppo rimaneggiati. Ma voltiamo subito pagina, la gara per noi più importante è quella di giovedì contro la Sammaurese".