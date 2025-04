Sasso Marconi: vittoria decisiva per la salvezza contro il Tau Altopascio

La splendida vittoria per 3-0 centrata sul campo della diretta rivale United Riccione (destinata alla retrocessione in Eccellenza) ha rappresentato un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, quando mancano quattro giornate, si trova al decimo posto a quota 35. Visto il grande equilibrio che sta regnando in questo campionato e, soprattutto, la pesante penalizzazione che dovrà quasi certamente scontare lo Zenith Prato (il verdetto della Procura Federale sarà comunicato la prossima settimana), risulta complesso stabilire quanti punti serviranno ancora, a capitan Geroni e compagni, per blindare il discorso salvezza.

Ma, al di là dei tanti match-point ancora a disposizione, l’obiettivo, in casa Sasso, è quello di cercare di chiudere il prima possibile la pratica. Il sogno è quello di riuscire a compiere un importante balzo in avanti già oggi pomeriggio. Alle 15, al ‘Carbonchi’, salirà il Tau Altopascio, quarta forza del campionato in piena bagarre per un migliore piazzamento in chiave playoff. Dopo un avvio straordinario, i toscani si sono un po’ spenti nell’ultimo periodo, ma anche il recente pareggio casalingo contro la corazzata Ravenna ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, il grande livello della rosa toscana.

Pronostici a parte, la band di Pedrelli dovrà giocare la classica gara gagliarda e sfruttare la maggiore fame di punti. E’ vero, il calendario sorride ai gialloblù (che nelle ultime tre affronteranno Zenith Prato, Cittadella Vis Modena e Corticella), ma un risultato positivo oggi contro il Tau significare ipotecare la salvezza con tre giornate di anticipo: si tratterebbe di un risultato a dir poco straordinario per una neopromossa.