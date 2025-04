Giovanni Malagò invita a sospendere eventi sportivi per esequie di Papa Francesco

Giovanni Malagò, presidente del Coni, invita le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere ogni appuntamento sportivo in programma sabato, cioè nella giornata in cui sono previste le esequie del Santo Padre Francesco. In questo modo il presidente ha recepito le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri odierno. Non solo, il presidente del Coni ha altresì rinnovato l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.

Adesso si attendono le comunicazioni delle varie Federazioni chiamate a riorganizzare i calendari considerando le tante gare che si sarebbero dovute disputare sabato. Ora si attendono le decisioni della Federcalcio marchigiana dove si potrebbe verificare la possibilità di posticipare di una settimana le partite in calendario sabato, cioè quelle di Promozione, Prima e Seconda categoria.