K Sport-Maceratese: sfida decisiva tra le leader dell'Eccellenza a Montecchio

K Sport-Maceratese: la parola passa al campo per definire il braccio di ferro che dura da tanto tempo tra le due leader dell’Eccellenza. Fischio d’inizio alle 16 a Montecchio dove i biancorossi saranno sostenuti da 400 tifosi, venduti tutti i biglietti a disposizione, in una gara dall’enorme peso. L’allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sugli infortunati Nasic, Lucero, Gagliardini e Albanesi, la sensazione è che la maglia numero uno possa essere affidata a Leonardo Bazzucchi, il portiere tesserato sabato della passata settimana. "Dovremo prestare attenzione – spiega Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese – alle situazioni da palla inattiva, loro sanno sfruttare gli episodi e noi dovremo essere molto concentrati". All’andata hanno vinto i biancorossi. "Ecco, quel successo ci ha trasmesso consapevolezza della nostra forza, però ogni partita ha una storia a sé". Il peso della gara è considerevole. "I giocatori sono perfettamente consapevoli di quanto sia elevata la posta in palio, ma devono assolutamente godersi la partita, divertirsi ed essere consapevoli che non si tratta dell’ultima spiaggia". Per il diesse non ci sono distrazioni. "Non esistono condizioni climatiche, la questione del campo o il discorso dei tifosi, ma solo la Maceratese e il suo blasone. I giocatori devono essere orgogliosi di rappresentare una città". La squadra, che alla rifinitura di ieri è stata incitata dai tifosi, partirà alle 10.30 da Macerata.

La K Sport non avrà a disposizione Villanova e Baruffi. "Si confrontano – osserva Matteo Mariani, dg della K Sport – le prime della classe, che hanno avuto un cammino strepitoso superando già oggi i punti in classifica ottenuti da chi ha trionfato nei due precedenti campionati di Eccellenza. Peccato aver perso lo scontro diretto dell’andata quando eravamo arrivati anche un po’ incerottati, oggi abbiamo la possibilità ed il dovere di rifarci. La Maceratese è molto forte, è stata costruita per vincere e rappresenta una società storica che vanta campionati anche nei professionisti e che rappresenta una comunità che ha fame di tornare in D. Ma anche noi non siamo lì per caso e abbiamo la stessa comunione di intenti".

La partita sarà diretta da Alessandro Copelli di Mantova. Inoltre sarà possibile seguire la partita in diretta su Tvrs, a partire dalle 16.