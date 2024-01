Calcetto. Il Versilia brinda a un trionfo. Suo il titolo regionale di coppa

Il Versilia ha vinto la Coppa Italia Regionale. Nella final four di Prato i ragazzi di Roggio dopo aver liquidato il Tau Futsal in semifinale per 3-1, con Gambino, Ussi e Tintori, hanno trionfalmente alzato la Coppa dopo il 4-2 in finale sul Monsummano. “Un successo voluto e straordinario, che ci resterà sempre impresso nella mente” sottolinea Matteo Paperini. Un successo che certifica l’ambizione di una società divenuta modello, basti parlare dell’aviatissimo settore giovanile, a livello regionale. Versilia che sblocca, in apertura, con il destro all’incrocio di Gambino. Lo stesso Gambino riporta avanti il Versilia, dopo il momentaneo 1-1 del primo tempo, ad inizio ripresa con un chirurgico rasoterra. Sull’asse De Angeli-Ussi arriva anche il 3-1, prima che l’ombrellino nel long drink lo metta il brasiliano Pitondo, in azione personale, per il momentaneo 4-1. Al 4-2 finale la festa biancoazzurra è stata incontenibile. Formazione: D’Onofrio, Ciardelli, Bonelli, Ussi, Gennai, Pitondo, Bertoldi, Cattani, Gambino, De Angeli, Bertozzi, Tintori. All: Roggio.

Se il Versilia ride non possono fare altrettanto le ragazze dell’Atletico Viareggio che, per il secondo anno consecutivo, vedono svanire la finale di Coppa Italia in semifinale. Dopo il 2-2 dei tempi regolarmentari, contro il Poggio A Caiano, nei supplementari arriva la beffa, che vanifica anche i centri di Carabba e Carelli. “Non può che esserci rammarico - spiega Guido Colonna - quando arrivi solo ad un passo dalla finale, a maggior ragione quando poi questa situazione si replica a disfanza di 12 mesi. Avevamo ottime chance di raggiungerla questa finale, e ci eravamo create le occasioni per segnare più reti”. Formazione: Volpe, Lenzi, Di Nardo, Sandroni, Carelli, Lucarelli, Giubbolini, Fossi, Lagreca, Carabba.

Sergio Iacopetti