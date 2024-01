Calcetto serie C1. Il Versilia fermato sul pari. Ma resta ancora al comando

Tante emozioni e ancora diverse gioie per le formazioni versiliesi, maschili e femminili impegnate nei campionati di calcetto. vediamo il dettaglio per ogni categoria.

Serie C1. Dopo il grandissimo nella Coppa Italia Regionale il Versilia si rituffa in campionato e ne conserva brillantemente la testa, nonostante un mezzo passo falso. Tintori 2, Ussi e De Angeli per il 4-4 contro Ibs Le Crete. “Un approccio sbagliato ci ha fatto perdere punti importanti, ma siamo stati bravi a riprendere la gara a 30 secondi dalla fine” analizza Matteo Paperini.

Classifica: Versilia 42; Futsal Torrita 38; Monsummano 37; Città di Massa 31; Alberino 30; San Giovanni 28; Tau Futsal 25; Ibs Le Crete 19; Verag Villaggio e Virtus Poggibonsi 17; Five to Five 14; La 10 Livorno 11; Deportivo Chiesanuova e Gf Rione 9; Firenze 8.

Giovanili. I Pulcini liquidano 6-2 Prato con Corfini 2, Lazzari, Zuppardi, Pellegrini e Menichini. La Under 19 batte Ibs Le Crete 7-5 con Vagli 2, Gigliotti 2, Polloni, Ganovelli e Neri. La Under 15 perde 1-5 contro Prato. Non basta Selis.

Serie C2. L’Atletico Viareggio lotta contro il Futsal Lucchese, ma alla fine cede 8-5. Vana la tripletta di Balzano così come la doppietta di Lombardi. “Abbiamo dato tutto mettendoli in grandissima difficoltà - spiega Sonny Manfredini -. Chiuso il primo tempo avanti 3-2, abbiamo resistito fino al 5-5. Poi siamo calati”. Perde anche il Massarosa a San Frediano 4-2. Inutili i centri di Pellegrini e Rosata. “La loro maggior esperienza - analizza Matteo Panconi - ha fatto la differenza. Noi siamo stati poco cinici”.

Classifica: Futsal Lucchese 41; San Frediano 37; Futsal Viareggio e Cus Pisa 34; Futsal Massa 29; Polisportiva Quattrosquadre 28; Massarosa 26; Md United-Margine Coperta 23; Montalbano Cecina 15; SecurJob 14; Toringhese 13; Scintilla 1945 10; Atletico Viareggio 8; Elba’97 6; Giovani Granata 4.

Femminile. Dopo la delusione della Coppa Italia, sfumata in semifinale, l’Atletico Viareggio soffre ma alla fine piega 2-1 il San Giovanni. Decidono Lagreca e Fossi. “È stato difficile, dopo lo svantaggio iniziale ma le ragazze hanno dimostrato carattere nel ribaltarla” commenta Guido Colonna.

Classifica: Firenze 21; Futsal Pantere 19; Atletico Viareggio 18; Poggio a Caiano 13; Dinamo Florentia 11; Worange Pistoia 10; San Giovanni 7; Follonica Gavorrano 5; Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti