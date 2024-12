Calcio a 5. Atletico, magic moment Grande festa nel derby

Prosegue il momento magico dell’Atletico Fucecchio, che fa suo il secondo derby stagionale contro la Vigor e centra il suo sesto risultato utile di fila (4 vittorie e 2 pareggi). Nella decima giornata di Serie C1 i biancorossi chiudono la prima frazione sotto di una rete per effetto del gol di Qevani (oltre 100 gol in biancazzurro) per i ‘cugini’ di Poli, salvo ribaltare il risultato nella ripresa con il pareggio di capitan Frediani e il sorpasso di Cascella dopo una bella triangolazione con Gaitan.

Nel finale, poi, prezioso anche il contributo del portiere Bichisecchi nell’abbassare la ‘saracinesca’ sui vari tentativi della Vigor. L’Atletico sale così a 15 punti, portandosi a meno uno dalla Vigor (terzo ko stagionale dopo quello all’esordio contro Le Crete e quello interno dello scorso 8 novembre con il Remole) e a sole due lunghezze dalla zona play-off.

Sconfitta di misura invece nel girone C di Serie C2 per il Limite e Capraia, superato 4-3 a Firenze dal quotato Centro Storico Lebowski. Dopo un primo tempo tutto a favore dei grigioneri locali, la doppietta di Zanieri e il centro di Calugi nella ripresa non bastano ai ragazzi di mister Gargelli per completare la rimonta. Con 3 punti i giallorossi restano terzultimi.