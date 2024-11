Calcio a 5 Banco di prova per il Città di Massa . Stasera ospita la capolista della C1 Cus Pisa

Bel banco di prova questa sera per il Città di Massa che al palazzetto dello sport ospita la capolista Cus Pisa nel match valevole per la 10ª giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. La giovane formazione allenata dalla coppia composta da Stefano Fortini ed Elio Fialdini se la vedrà contro una delle due squadre, l’altra è l’Ibs Le Crete, che stanno dominando la competizione. Per i bianconeri apuani, che fin qui hanno fatto meno della metà dei punti conquistati dai pisani, l’indice di difficoltà dell’incontro è particolarmente alto ma per riuscire a portarlo dalla propria parte confidano sia sul calore e la spinta del pubblico che sulla conoscenza del parquet amico. A far riacquistare fiducia al Città di Massa ha contribuito anche il ritorno alla vittoria materializzatosi venerdì scorso a Fucecchio contro il Deportivo Chiesanuova. Tre punti che hanno portato nuova linfa a una classifica che iniziava a farsi preoccupante. Il calendario nei prossimi due turni non è sicuramente favorevole ai massesi che dopo il Cus Pisa affronteranno subito l’altra capolista, stavolta in trasferta.