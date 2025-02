Calcio a 5. Berti e Del Greco mattatori. Il Montebianco vince il derby

Pronto riscatto per il Montebianco Prato Calcio a 5, che torna alla vittoria nel derby giocato sul campo del Futsal Pontedera. La squadra allenata da Pullerà, reduce dalla netta sconfitta subita una settimana prima in casa nell’altro derby con l’Atlante Grosseto, si è imposta di misura sulla neo promossa ultima della classe. 5-4 il risultato finale per i biancazzurri in gol grazie alle doppiette del solito Berti (decisivo il suo rigore trasformato a 2’53’’ dal termine sul 4-4) e di Del Greco e alla rete di Martini.

Questa la formazione schierata dal Montebianco: Menichella, Martini, Bellocci, Tempesti, Panchetti, Brunetti, Berti, Angelillis, Fazzini, Del Greco, Angeloff, Giannattasio. Espulso il portiere Menichella. Era assente per squalifica l’argentino Nieto. Grazie a questi tre punti, i pratesi hanno riconquistato la terza posizione in classifica, scavalcando Buldog Lucrezia.

Gli altri risultati della quattordicesima giornata: Kappabi Potenza Picena-Futsal Russi 1-2, Atlante Grosseto-Buldog Lucrezia 6-3, New Real Rieti-Audax Senigallia 7-2, Imolese-Grifoni 0-6. Ha riposato il Real Fabrica. La classifica del girone B della serie A2: Real Fabrica 34 punti; Futsal Russi 27; Atlante Grosseto e Montebianco Prato Calcio a 5 24; Buldog Lucrezia 22; Grifoni 18; Imolese 17; New Real Rieti 16; Kappabi Potenza Picena 10; Futsal Pontedera e Audax Senigallia 7.

Il Montebianco tornerà in campo sabato al Pala Kobilica contro l’Imolese.

Massimiliano Martini