Calcio a 5. Biancazzurri all’assalto della Dozzese

Non c’è due senza tre. E’ quello che si augura il Prato Calcio a 5 per questo primo impegno del nuovo anno, l’ultimo del girone d’andata. Dopo le due vittorie consecutive ottenute con Real Fabrica e nel recupero con History Roma, i biancazzurri di Andrea Bearzi ci riproveranno con la Dozzese, ma in questo caso il coefficiente di difficoltà aumenta, dal momento che gli emiliani – che dovranno essere affrontati sul loro campo – sono la seconda forza del girone. Il Prato Calcio a 5 è però in un gran momento di forma (15 gol fatti e uno solo subito nelle due ultime gare disputate) ed ha tutta l’intenzione di voler proseguire con questo passo e chiudere la prima parte della stagione con un risultato positivo. Dozzese-Prato Calcio a 5 avrà inizio alle ore 16. Questa è la classifica del girone B della serie A2 maschile dopo dieci giornate: Futsal Ternana 22 punti; Dozzese 19; Potenza Picena, Bologna 1909 e OR Reggio Emilia 17; Atlante Grosseto e History Roma 10; Prato Calcio a 5 e Russi 9; Real Fabrica 7; Buldog Lucrezia 6.

Massimiliano Martini