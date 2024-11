Calcio a 5 Csi. ‘Tali&Squali’ vincono sempre. La solidarietà è nel pallone

Squadra che vince non si cambia. Ma chi lo ha detto che per essere dei vincenti occorre per forza superare un avversario o, nel caso del rettangolo verde da calcio, fare un gol in più? La loro vittoria il Centro Sportivo Italiano di Fano (comitato provinciale), la cooperativa Polo9 e il Comune di Fano la stanno già ottenendo da anni con il progetto Tali&Squali, che nella sua versione 2024/2025 è stato presentato alla Polo9 a Fenile di Fano, cooperativa che si occupa di riabilitare e reintegrare ragazzi affetti da dipendenze patologiche e comportamentali, nelle due sedi di Fenile e San Cesareo. Dopo le esperienze del 2019, 2021 e 2023, la formazione quest’anno è impegnata sui campi di Tre Ponti dove si gioca il 29° Campionato Csi provinciale diI Calcio 5, 14° Campionato jack&daniel e, lo scorso 8 novembre, ha anche centrato la prima vittoria della sua storia. La squadra partecipa al campionato da affiliata all’Asd Fortitudo Sant’Orso, altra realtà da sempre impegnata nel sociale, e quest’anno può contare sulle delle maglie nuove di zecca grazie al sostegno, oltre che del Comune di Fano, di Bcc Fano e Schnell.

b. t.