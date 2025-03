Calcio a 5. Domani sera il derby di Fucecchio. Limite vede i play-off a un passo

Quarantanove giorni dopo il successo casalingo con il Remole, in cui sono arrivate sei sconfitte di fila, l’Atletico Fucecchio ritrova il successo nel campionato di Serie C1 regionale. Nell’ultimo turno, sempre al palazzetto di Fucecchio, i biancorossi hanno infatti superato 3-2 il fanalino di coda Sporting Tau Altopascio con le reti di Frediani, Gaitan e Montalbano. La squadra di Perretta sale così a quota 31, avvicinando l’obiettivo stagionale della salvezza e mantenendo anche una piccola speranza di play-off. Play-off dove al momento come piazzamento resta la Vigor Fucecchio (32 punti), nonostante il 7-3 subito a Lucca nello scontro diretto con il Futsal Lucchese dei tanti ex. Dopo un primo tempo chiuso sotto 5-0, la squadra di Giovanneschi riesce a riaprire la partita in avvio di ripresa con i gol di Moscatelli e Settesoldi, salvo poi sprecare ancora tanto sotto porta. Alla fine, così, sul 7-2 arriva solo l’ultimo sigillo di Pellegrini che serve solo per le statistiche.

E domani sera è tempo di derby, Vigor e Atletico (con i primi in casa per calendario) si sfideranno alle 22.15 al palasport di Fucecchio, separate da appena un punto in classifica. Scendiamo poi nel girone C di Serie C2 dove prosegue la risalita del Limite e Capraia. Pareggiando 1-1 lo scontro diretto di Borgo San Lorenzo con il Futsal Mattagna, infatti, la squadra di Gargelli ha agganciato a 19 punti la Sestoese all’ultimo posto utile per partecipare ai play-off. Tornando alla gara dell’ultimo turno la rete limitese porta la firma di Massara. Per la quint’ultima giornata di domani sera alle 21.30, però, al Cecchi di Limite sull’Arno arriva la seconda forza del girone, il Centro Storico Lebowski.