Tolentino. Passarini: "Ci sarà da lottare nelle ultime cinque partite»

"Restano cinque finali da giocare per concludere al meglio un’annata positiva per noi". Così Paolo Passarini (foto), tecnico del Tolentino, sul momento in casa cremisi, in vista dell’impegno sul campo dell’Atletico Mariner. Gara da non sottovalutare per ottenere punti pesanti per confermare la posizione playoff. "Abbiamo sfruttato – aggiunge – la settimana senza partita per mantenere alta la concentrazione e non perdere il ritmo partita. È una fase della stagione cruciale in cui si decide tutto e dovremo essere pronti per portare a casa l’intera posta in palio". Per il Tolentino sarà fondamentale recuperare tutti gli effettivi della rosa per il rush finale, in cui servirà l’apporto di tutti. "Siamo abituati a giocare in assenza di qualche ragazzo come già capitato tante volte purtroppo, abbiamo utilizzato questi giorni di allenamenti per affinare la condizione atletica della squadra e recuperare qualche pedina importante per le ultime gare. Ci aspetta una partita complicata perché affrontiamo una squadra aggressiva che avrà voglia di fare punti". Per ottenere un posto nei playoff il Tolentino sarà padrone del proprio destino. "Dovremo prestare la massima attenzione alle ultime partite – conclude Passarini – perché siamo molto soddisfatti del percorso fatto finora, ma non vogliamo fermarci assolutamente e rendere orgogliosi i tifosi fino alla fine del campionato".

Marco Natalini