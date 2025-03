Maceratese al lavoro. Lucero ancora in dubbio

Non ci sono alternative per la Maceratese se non la vittoria in questo duello a distanza con la K Sport Montecchio Gallo in vetta alla classifica. La Maceratese sta preparando la sfida di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà di scena la squadra dei Portuali Dorica, di fronte si troveranno formazioni alla ricerca di punti per differenti motivi. I biancorossi di Possanzini per mantenere la testa della classifica, invece gli ospiti per potere disputare almeno i playout. I biancorossi dovranno quindi attendersi un avversario che farà di tutto per muovere una classifica che presenta non poche insidie.

L’allenatore dei biancorossi potrà fare affidamento su Lorenzo Albanesi, il giocatore è stato recuperato e può essere gettato nella mischia. Tuttavia la sensazione è che potrebbe essere impiegato durante la partita considerando che è stato assente a lungo dai campi. Però il suo recupero può rappresentare una valida soluzione contro quegli avversari chiusi considerando le capacità di dribblare di Albanesi.

Il giovane centrocampista Riccardo Bongelli ha osservato la giornata di squalifica, ma non è affatto scontata la sua presenza in campo perché il ragazzo accusa qualche acciacco e chiaramente non si vogliono correre inutili rischi. Lo stesso discorso può essere fatto per l’esperto difensore argentino Pablo Lucero, il giocatore si sottoporrà a ulteriori accertamenti per verificare lo stato dell’infortunio accusato a Urbino e non sarà schierato qualora dovessero esserci dei rischi che potrebbero comprometterne l’utilizzo nelle prossime partite.