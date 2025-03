Serie D. "Tifo Civitanovese e per la sua salvezza»

"La Civitanovese ha giocatori che in campo danno più del 110% e che meritano la salvezza". È quanto dice Giorgio Crocetti, che dei rossoblù è stato diesse nel corso della stagione 2022-23. "Mi auguro che i rossoblù mantengano la categoria. Ora sono contento che abbiano trovato la quadra", dichiara pensando ai vari Visciano, Domizi, Passalacqua, Cosignani e Brunet avuti in rossoblù, ma probabilmente anche a Padovani, con cui condivise l’esperienza cremisi. "Tifo Civitanovese e per la sua permanenza in D – rivela infatti Giorgio Crocetti – anche perché lì ci sono ragazzi che conosco bene e che stanno dimostrando di essere calciatori importanti. Mi ha fatto piacere vedere Brunet realizzare una doppietta: è una pedina importante per la squadra, ha fatto bene in Eccellenza e ora si sta dimostrando il giocatore che è. Credo che se le cose stiano andando bene è anche perché la Civitanovese ha giocatori che danno tutto perché tengono alla maglia e capiscono il momento". Gli altri motivi dell’attuale passo in avanti sono: "gli acquisti fatti in inverno e una migliore conoscenza tra tecnico e squadra rispetto a gennaio. Bisogna anche considerare che in passato non hanno mai avuto la rosa al completo".

Nel prossimo turno la truppa di Senigagliesi ospiterà Teramo. "Gli abruzzesi – giudica Crocetti – sono una squadra forte. Rispetto all’anno scorso hanno cambiato poco, facendo acquisti mirati. Dispongono di un attacco da fare invidia a tante squadre e sono concreti. Non a caso sono secondi". Il dirigente cremisi conosce bene la categoria avendola disputata con la sua attuale squadra fino alla stagione 2021-22. "Che sia un torneo molto equilibrato non mi stupisce: bene o male è così tutti gli anni. Ora c’è la Samb, una protagonista assoluta che doveva esserlo da anni. È una bella stagione poiché ricca di nobili decadute. La lotta salvezza? Conteranno gli scontri diretti. Il Notaresco ha realizzato 5 vittorie nelle ultime 6: ha una guida esperta, ma vanta diversi giocatori validi. Infatti precedentemente non mi capacitivo di come potesse essere ultima". Quanto alla Recanatese: "anche in questo caso – conclude - mi auguro che resti in D. La società giallorossa andrebbe presa da esempio in tutta Italia. È normale che se ad inizio campionato non puoi contare su pezzi da novanta, poi perdi anche i punti".

Francesco Rossetti