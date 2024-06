Calcio a 5, domenica 23 la finalissima. ’San Giovanni Battista’, torneo a Pontelagoscuro

Otto squadre in campo per lo storico torneo ‘San Giovanni Battista’. Ha preso il via la trentaduesima edizione dell’appuntamento di calcio a 5 sul campo posto adiacente alla parrocchia di Pontelagoscuro. Il calendario delle partite è già entrato nel vivo e terminerà con le fasi eliminatorie e definizione delle classifiche. I due gironi all’italiana del torneo ‘San Giovanni Battista’ (SGB) di calcio a 5, sono stati estratti nei giorni antecedenti all’inizio delle partite. Al termine dei primi turni di qualificazione le classifiche in dettaglio vedono nel girone A SGB Legends 6 punti, seguono KRaken’s Den 3, Sedma Fc 3 e Real Maidrit 0, girone B Papavero Fc, Bello Immobiliare e Bar Duomo tutti a 3 punti, mentre a 0 Farina del mio sacco. Le premiazioni vedranno, oltre le formazioni vincitrici, anche riconoscimenti per tutte le squadre partecipanti. La fase di qualificazione si concluderà con le ultime due giornate lunedì 17 e martedì 18 giugno, poi si terranno le semifinali il 21 e la finalissima domenica 23.