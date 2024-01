CALCIO A 5 DONNE. Le ragazze del Prato ricevono l’Arzachena

Ancora un match casalingo per la squadra femminile del Prato Calcio a 5, il terzo consecutivo. Oggi al Pala Kobilica (inizio alle 15) arriva l’Arzachena, che in realtà secondo calendario avrebbe dovuto ospitare il match. Ma si giocherà invece a Prato per l’inversione di campo avvenuta all’andata. La partita odierna costituisce una opportunità di riscatto per le biancazzurre, che nel turno precedente sono state sconfitte dalla Littoriana. Pochi i punti a dividere nella classifica del girone B della serie B femminile le due contendenti odierne: l’Arzachena è quinta a quota 15 con soli tre lunghezze di vantaggio su Torrini e compagne, che dunque potrebbero operare l’aggancio in caso di vittoria. In testa c’è invece la C5 Roma con 33 punti. Queste le altre partite in programma: Pistoia-Shardana, Cus Pisa-C5 Roma, Perugia-Real Gryphus, Littoriana-Virtus Ciampino, Eventi Futsal-Fondi.

M. M.