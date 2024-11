Calcio a 5 Esordio scoppiettante della Ricel. Asfaltata la Turris Pisa. Triplette di Orsini e Berti

Ricel

7

Turris Pisa

0

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Megan, Orsini, Rizzato, Berti, Maffei, Sidoni. All.: F. Nista.

TURRIS PISA: Battistoni, Palazzi, D’Alessandro, Degl’Innocenti, Di Nardo, Cellai, Lenzi, Vecchio, Di Mambro, Cecchetti. All.: A. Chidini.

Arbitri: Mattei di Grosseto.

Marcatori: 7’, 29’ e 36’ Orsini, 15’, 30’ e 44’ Berti, 41’ Megan.

CARRARA – E’ partita forte la Ricel nel campionato regionale femminile di calcio a 5. Con un organico rinnovato ma sempre di prim’ordine le "canarine" hanno fatto un sol boccone della Turris con le triplette di Orsini e Berti ed il gol di Megan. La Ricel ha iniziato con Nardi tra i pali, Chiorazzo centrale, Orsini e Rizzato esterne e Berti di punta. Sono entrate Megan, Sidoni e Maffei. Per Ginevra Maffei, Benedetta Sidoni e Gabriella Berti si è trattato di un rientro in giallonero dopo lunghe assenze dovute a motivi diversi.

"La prima presenta sempre qualche rischio – ha commentato Nista –. Non abbiamo sfruttato subito le occasioni create e fino al 2-0 la gara è stata in equilibrio. Le mie giocatrici sono state brave ad attendere il momento giusto per colpire. Sono tre punti d’oro anche se il risultato punisce eccessivamente una buona avversaria".