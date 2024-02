Calcio a 5 femminile, serie B. Pero espugna Cagliari e va alle finali di Coppa Italia: "Impresa straordinaria delle nostre ragazze»

Standing ovation per il Pero che nella finale di Coppa Italia della serie B (girone A di calcio a 5 espugna 6-4 l’imbattuto Pala Coni di Cagliari, tana della Mediterranea, centra la sesta vittoria di fila tra campionato e coppa e approda alla Final Four della manifestazione (Genova, 18 e 19 aprile) dove si affronteranno le qualificate dei 4 gironi di serie B: Pero, C5 Roma, Atletico Chiaravalle e CBM Futsal Team. Una straodinaria impresa quella compiuta dalle ragazze lombarde, che per la prima volta dopo 3 tentativi entrano tra le prime 4 squadre d’Italia della coppa nazionale.

Come già successo nella trasferta cagliaritana di campionato, il Pero parte forte e si porta a condurre 3-0 con le marcature di Giuliano, Cascio e Annese. Stavolta però le lombarde riesco a gestire la dote, anche se a cavallo dei due tempi subiscono il ritorno della Mediterranea, che si avvicina sul 2-3 con Privitera e Furno. Poi il Pero reagisce e riallunga sul 4-2 con un’autorete. Quindi il bis di Privitera riporta le sarde a meno uno, ma ci pensano le doppiette di Annese e Giuliano a firmare il 3-6, che vanifica la quarta rete sarda di Mendes su tiro libero. Nel finale sale in cattedra Lanza che para un altro tiro libero di Mendes e uno di Previtera e la festa è tutta per il Pero. "Grande vittoria contro una squadra che comanda il nostro girone di campionato a punteggio pieno – è il commento del direttore sportivo del Pero Massimo Agosti – siamo stati bravi a non farle ragionare con una pressione forte e un ritmo alto. Peccato nel secondo tempo per i tre tiri liberi concessi, ma alla fine quello che contava era portare a casa la qualificazione alla Final Four ed entrare tra le prime 4 d’Italia".

R.S.