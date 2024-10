Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir

La squadra di calcio a 5 d.i.r. (squadra riservata a giocatori con disabilità intellettiva) dell’asd Format Ferrara ha partecipato al campionato italiano 2024 della Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli

Intellettivo Relazionali); la squadra era iscritta al campionato di serie C con i seguenti giocatori: Bertocchi Andrea capitano che è dovuto rimanere a casa a causa di una forte influenza, Malisani Dimitri, Bessart Kerusha, Matteo Natalucci, Kevin Visentini, Guzzinati Davide, Inri Portaluppi, Kevin Chinaglia, Maicol Telloli, e dai tecnici Leonardo Loprieno e Marcello Ferrari.

Con grande soddisfazione la squadra vince il campionato e la promozione in serie B. Il campionato è stato molto intenso si sono giocate numerose partite ma il titolo a dire dagli allenatori è arrivato grazie al gruppo, che ha saputo giocare in squadra, atteggiamento non facile da portare avanti in queste categorie di atleti. Kevin Visentini vince anche il premio come miglior giocatore di categoria e Malisani Dimitri come miglior portiere. Il dirigente Di Brindisi, presente al campionato, ha dimostrato grande soddisfazione per il risultato, sostenendo che questo è la base per progettare un nuovo anno sportivo dove gli impegni aumenteranno sperando di onorare al meglio la serie B nel campionato del 2025.

Si ricorda che i giocatori in campo sono soli, non è previsto il giocatore partner che potrebbe facilitare il gioco e allo stesso tempo sfalsarlo, ma le squadre sono interamente composte da giocatori con una disabilità intellettiva ed è questo il vero punto di forza ed anche la vera sfida degli allenatori, che devono riuscire a rendere il gruppo giocatori autonomi.

Il presidente dell’asd Format Ferrara Alessandro Grande ha voluto a fine campionato ringraziare tutti coloro che credono in questo progetto sportivo, si ringrazia tutto lo staff dell’asd Format che include con grandissima serenità e serietà tutti gli atleti, i piccoli ma fondamentali sostenitori della squadra di calcio come Andrea di Fermac, sempre sensibile, così come l’EsseTi e Sanibol, azienda ma soprattutto persone molto importanti.