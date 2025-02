Calcio a 5. Giornata no per l’Italgronda. Campi Bisenzio vince il derby

Giornata da dimenticare per l’Italgronda Futsal Prato che al Pala Keynes perde seccamente il derby più classico, quello con l’Arpi Nova Campi Bisenzio, finito 6-1 a favore degli ospiti. La squadra di Busato e Calamai in pratica è stata in partita solo nelle battute iniziali, quando con El Gallaf era riuscita a passare in vantaggio. Alla fine del primo tempo, però, l’Arpi Nova era già avanti per 3-1, divenuto 4-1 in avvio di ripresa grazie a Righeschi. L’utilizzo del portiere di movimento da parte dei pratesi non ha portato a nessun risultato, anzi i campigiani hanno potuto arrotondare sino al 6-1 finale, conquistando tre punti che valgono anche il sorpasso in classifica ai danni di Laino e compagni.

L’Italgronda si è schierata con: Laino, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, Di Stefano, Balestri, Truschi, Disca, Diego Saborido, Ciottoli. Gli altri risultati della quattordicesima giornata: X Martiri-Bagnolo 4-3, Real Casalgrandese-Balca Poggese 2-7, Versilia-Boca Livorno 3-5, Villafontana-Mattagnanese 4-2, Futsal Torrita-Sangiovannese 5-3.

La classifica del girone C della serie B: X Martiri Ferrara 32 punti; Villafontana 30; Mattagnanese, Balca Poggese e Boca Livorno 24; Arpi Nova Campi Bisenzio21; Italgronda Futsal Prato 20; Bagnolo, e Real Casalgrandese 18; Versilia e Futsal Torrita 15; Sangiovannese 3. Sabato l’Italgronda potrà tentare di riscattarsi sul campo del fanalino di coda Sangiovannese.

Massimiliano Martini