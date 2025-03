Calcio a 5 girone B serie A2. Montebianco, missione compiuta. E i playoff sono una certezza

Colpaccio del Montebianco Prato Calcio a 5 che è andato ad espugnare il campo del secondo della classe Futsal Russi (7-3) mettendo al sicuro il quarto posto e la qualificazione per i playoff promozione. Ad una giornata dalla conclusione della regular season, resta aperta però ancora la corsa al terzo posto, occupato dall’Atlante Grosseto con un solo punto in più dei biancazzurri. Tutto si deciderà dunque negli ultimi quaranta minuti di campionato che vedranno il Montebianco ospitare la capolista Real Fabrica, già matematicamente promossa, mentre i maremmani saranno di scena sul campo dell’Audax penultimo.

Partita combattuta quella del Pala Valli di Russi, dove i pratesi si sono portati in vantaggio con il rientrante Berti. Dopo la rimonta dei padroni di casa, nella seconda parte del primo tempo è arrivato il raddoppio di Berti ed il gol di Angeloff, che hanno fissato il risultato sul 3-2 per i biancazzurri all’intervallo. Nella ripresa il Montebianco andava ancora in gol con Del Greco, Martini e di nuovo Angeloff per due volte ed il Russi replicava solo con Ficara.

La formazione schierata da Pullerà: Giannattasio. Del Greco, Tempesti, Nieto, Bellocci, Panchetti, Berti, Martini (foto), Angelillis, Fazzini, Angeloff, Castelli.

La classifica: Real Fabrica 53 punti; Futsal Russi 39; Atlante Grosseto 35; Montebianco Prato Calcio a 5 34; Buldog Lucrezia e Imolese 29; Grifoni 27; New Real Rieti 22; Kappabi Potenza Picena 18; Audax 11; Pontedera 10.

Massimiliano Martini