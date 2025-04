L’intervento. Carancini: "Si scelga di giocare a Pesaro per rispetto di tutti»

"I tifosi della Maceratese, non 300 come si sente dire, ma tutti quelli che vogliono assistere al match con il Montecchio, devono avere tale possibilità". È quanto chiede Romano Carancini, consigliere regionale del Pd. "Non sarebbero accettabili – continua – un’ulteriore mortificazione e l’umiliazione come quella avvenuta ad Osimo due settimane fa".

Carancini condivide il principio fondamentale che dell’ordine pubblico se ne facciano carico entrambe le società e le tifoserie, poi avanza delle soluzioni. "Si giochi a Pesaro, che dista da Montecchio solo 15 km e con un quarto d’ora i suoi tifosi possono arrivare nel capoluogo. Oppure lo stadio potrebbe essere quello di Fano che i tifosi di casa possono raggiungere in meno di mezz’ora. Tali alternative consentirebbero di non comprimere i diritti delle due tifoserie in nome e nel rispetto dell’ordine pubblico".

Carancini fa un’ultima considerazione. "Non può sostenersi la tesi contraddittoria che, in nome dell’ordine pubblico, a prevalere sia l’interesse dei locali a giocare sul proprio campo perché allora si deve accettare il rischio che a muoversi da Macerata siano 1.000 tifosi, gran parte dei quali resterebbero a tifare fuori dai cancelli".