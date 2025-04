Civitanovese in lotta per la salvezza: tre gare decisive per evitare la retrocessione

Il solo punto ottenuto nelle ultime quattro gare agita lo spettro della retrocessione in casa Civitanovese. Quando mancano soltanto tre partite al termine della stagione, fa davvero paura quel penultimo posto in solitaria raggiunto dopo la sconfitta di Sora. Mantenerlo, infatti, non permetterebbe alcun accesso ai playout. Non basta un buon approccio per vincere e, talvolta, nemmeno per pareggiare. In Ciociaria è andata così: primi venti minuti di azioni e di meritato vantaggio, poi la reazione e il black out che porta a subire il pareggio. Ancora l’offensiva ciociara nella ripresa, a cui però non si riesce a rispondere ed ecco gli altri due colpi fatali, anche se, di mezzo, c’è una clamorosa occasione fallita da Bevilacqua. Ad illudere il neo tecnico Bugiardini, all’esordio sulla panchina rossoblù, era stata la rete dell’argentino Brunet, capocannoniere dei rossoblù al suo quinto centro stagionale. "Ma anche io – dice l’argentino – devo fare di più, come tutta la squadra. Chiaramente, l’unico rimedio resta il duro allenamento. Cosa è successo a Sora? Certamente i bianconeri sono stati bravi, ma noi siamo andati un po’ troppo indietro. Invece dobbiamo giocare più alti, come siamo stati in grado di fare nei primi venti minuti. In quella fase, infatti, abbiamo creato situazioni interessanti e fatto il gol, quel livello va mantenuto".

Ciononostante, le sconfitte ottenute dal Notaresco, dall’Isernia e il pareggio del Roma City hanno permesso di non compromettere in maniera definitiva la situazione di classifica della Civitanovese, con una salvezza che a questo punto diventa quasi impresa pensando alla quota diretta (-6 dalla Recanatese), ma nemmeno impossibile ragionando sui playout (-1 dall’Isernia). A patto, però, di cambiare davvero marcia che, tradotto, significa incamerare tre vittorie consecutive contro Fermana, Recanatese e Sambenedettese. Anche in questo caso, si tratterebbe di un’impresa se si considera che la formazione del patron Profili non è mai riuscita a raggiungere due successi di fila.

Ieri, allenamento al Polisportivo in vista del turno infrasettimanale di giovedì. La Civitanovese si giocherà il tutto per tutto contro il fanalino di coda Fermana nella gara in programma alle 15 allo stadio Recchioni. "Sarà una guerra – conclude Brunet –, ancora più di tutte le altre partite. Sappiamo quello che c’è in gioco, ma attualmente non pensiamo all’avversario. Non è il momento di mollare".