Calcio a 5 In C mazzata disciplinare per il Città. Il tecnico De Angeli squalificato fino al 28 aprile

Mazzata disciplinare per il Città di Massa che ha perso per tre mesi il proprio allenatore. “Galeotta“ è stata la gara col Deportivo Chiesanuova che oltre a costare la sconfitta alla squadra massese ha causato anche l’espulsione di Cesare De Angeli. Le offese al direttore di gara in ripetute e distinte circostanze hanno portato ad una squalifica sino al 28 aprile 2024 con sanzione aggravata dal fatto che il mister nell’occasione era anche dirigente con funzioni di addetto all’arbitro.

Per quanto riguarda il calciatore Gabriele Michelotti, espulso anche lui per offese all’arbitro, le giornate di squalifica sono state quattro. Il Città di Massa si consola quanto meno con i suoi ragazzi dell’Under 19 che hanno vinto l’anticipo della undicesima giornata del campionato regionale di categoria disputato a San Giovanni Valdarno per 8 a 5. Il team del coach Elio Fialdini è diventato la nuova capolista provvisoria in attesa che il Tau Futsal giochi domenica la propria partita contro il Midland Global Sport, terzo in classifica.

Il 4 febbraio al Palazzetto dello Sport di Massa andrà in scena, invece, proprio il big match tra Città di Massa e Tau Futsal.