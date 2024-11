Calcio a 5 In C2 il Futsal “spegne“ la Scintilla. Gabriele Mussi mette a segno una dopietta

Futsal Massa

5

Scintilla

3

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Gazzoli, Vignali, Baracca, Mussi Ga., Pintore, Barotti, Mussi Ga., Rouiched. Allenatore: Aliboni Giacomo.

SCINTILLA 1945: Faiella, Pergolesi. Bresciani, Capuano, Consani, Diviggiano, Minneci, Galli, Nannipieri, Piccirilli, Rovini, Salerno. Allenatore: Pisani Luca.

Arbitro: De Francesca di Lucca.

Marcatori: Mussi Ga. 2 (FM), Puglione (FM), Baracca (FM), Rouiched (FM), Capuano (S), Salerno (S), Bresciani (S).

MASSA – Il Futsal Massa ha fatto valere il fattore campo nella quinta giornata del campionato regionale di Serie C2 riprendendosi la testa del girone A seppur in coabitazione col Five To Five, fermato sul pari dal Futsal Viareggio, e con la Polisportiva Slac, anche lei vittoriosa in casa. I ragazzi del coach Aliboni hanno inizialmente patito la partenza forte dello Scintilla ma sono riusciti a difendersi bene e, cosa fondamentale, a non mettere mai in discussione il risultato.

I massesi sono andati a segno nel primo tempo prima con Baracca e poi con Rouiched. Ad inizio ripresa è arrivata la rete fondamentale di Puglione ed infine, negli ultimi due minuti, ha chiuso il conto Gabriele Mussi con una doppietta.