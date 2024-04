Calcio a 5 In C2 è tempo di spareggi promozione. Il Futsal di Aliboni incrocia la Sorba Casciano

Il Futsal Massa ha saputo quale sarà il proprio avversario nel primo turno dei playoff di Serie C2 che si terrà venerdì 3 maggio. Gli apuani, arrivati sesti nel girone A, se la vedranno con La Sorba Casciano, che ha chiuso come miglior terza dei tre gironi. L’ottavo di finale si giocherà in gara secca in casa della squadra meglio classificata. E’ alle liste, quindi, una lunga e impegnativa trasferta sino a Casciano di Murlo in quel di Siena.

"Non ci sono alternative – ha anticipato il coach Giacomo Aliboni –. O vinciamo nei 60 minuti o usciamo subito visto che non sono previsti tempi supplementari o rigori. Dovremo fare una grande prestazione andando all’attacco e pressando alto. Ci sarà da andare subito a mille senza fare troppi calcoli. Dobbiamo avere paura solo di noi stessi". Chi passerà il turno accederà ai quarti di finale, calendarizzati per il venerdì successivo (10 maggio). Anche questa sarà una gara di sola andata. Le quattro squadre rimaste daranno, poi, vita alla final four promozione in programma dal 17 al 19 maggio. Soltanto la vincente verrà premiata con un posto nel prossimo campionato di Serie C1.