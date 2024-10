Calcio a 5 In Serie C1 passo falso del Città. Persa lo sfida al vertice contro il Remole Il Città di Massa perde contro il Remole in serie C1, cedendo la testa della classifica. Nonostante il sostegno del pubblico, non riesce a pareggiare dopo i gol avversari di Naldi e Fabbri. Ivan accorcia le distanze ma non basta.