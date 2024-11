Calcio a 5 In Serie C1 sconfitta rocambolesca. Il Città beffato dal Fucecchio nei munti finali

Atletico Fucecchio

4

Città di Massa

3

ATLETICO FUCECCHIO: Tommasino, Pintus, Magini, D’Alcamo, Cripezzi, Gaitan, Frediani, Brancati, Zito, Moriani, Montalbano. All. Perretta.

CITTÀ DI MASSA: Stagnari, Salvatori, Russo, Ricci, Del Freo, Ivan, Laaribi, Marchi, Carducci, Menchini. All. Fialdini/Fortini.

Arbitro: Mazzi di Pontedera e Alaimo di Pisa.

Crono: Maglio di Pistoia.

Marcatori: Frediani 2 (F), Montalbano (F), Magini (F), Ivan (M), Laaribi (M) Del Freo (M).

FUCECCHIO – Incredibile sconfitta di misura per il Città di Massa nel campionato di Serie C1 battuto a soli tre secondi dalla fine da un avversario che aveva da poco subito un’espulsione. Gli apuani sono partiti bene portandosi in vantaggio con Ivan ma hanno chiuso il primo tempo sotto per 2 a 1. La ripresa è rimasta in equilibrio. A 9’ dalla fine il Fucecchio ha trovato il 3 a 1 ma Laaribi ha accorciato dopo pochi minuti le distanze. A 3’ dal termine è arrivato il pari di Del Freo.

La partita sembrava essersi messa bene per i massesi che nelle battute finali sono rimasti anche in superiorità numerica. A una manciata di secondi dalla sirena, invece, gli ospiti si sono fatti sorprendere su un fallo laterale con la complicità di un’uscita a vuoto del portiere.