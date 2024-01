Calcio a 5, In Serie C2 primo successo del 2024 per i ragazzi allenati da giacomo aliboni. Il Futsal affonda lo Scintilla con Mussi (doppietta), Vignali, Puglione, Francini e Sarno Il Futsal Massa torna alla vittoria con un netto 6-2 contro la Scintilla 1945. Tre gol per tempo per i padroni di casa che riprendono la corsa per i playoff.