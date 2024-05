Calcio a 5. Italgronda alla sfida con il Boca Livorno

Primo match del secondo turno dei playoff promozione della serie B maschile per l’Italgronda Futsal Prato, che ha superato brillantemente il primo battendo sia all’andata che al ritorno la Real Casalgrandese. Ora le difficoltà aumentano, perché la squadra allenata da Massimo Zudetich dovrà affrontare la formazione che ha chiuso la regular season del suo stesso girone con un numero di punti identico al proprio e su cui ha prevalso solo per il computo degli scontri diretti, chiudendo rispettivamente al secondo e terzo posto. Si tratta del Boca Livorno. Durante la regular season il confronto fra Italgronda Futsal Prato e Boca Livorno è terminato all’andata con la vittoria casalinga dei pratesi per 3-0 (18 novembre), mentre al ritorno in terra labronica è stato un pareggio per 2-2 (24 febbraio). Risultati favorevoli a Zudetich e compagni: vediamo ciò che succederà in questa nuova doppia sfida, a cominciare da quella odierna che sarà giocata a Livorno alle 16. Ritorno, invece, sabato prossimo al PalaKeynes.

M.M.