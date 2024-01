Calcio a 5. Italgronda punta la vetta del Pontedera

Ultimo impegno del girone d’andata per l’Italgronda Futsal Prato con nel mirino il primo posto del Futsal Pontedera, più avanti di tre lunghezze e raggiungibile prima del giro di boa. Per tagliare questo traguardo, oggi occorre la concomitanza di due risultati: il successo della squadra allenata da Massimo Zudetich sul campo della Vigor Fucecchio e la sconfitta della capolista in casa della Mattagnanese. Classifica alla mano nulla di impossibile: la Vigor Fucecchio è formazione dei bassifondi (è penultima con 8 punti) e che la Mattagnanese è terza, alle spalle dell’Italgronda Futsal Prato. Al Palasport di Fucecchio il match inizierà alle 16. Nella squadra pratese, in campo dopo il Natale, non ci sarà il brasiliano Pires, squalificato. La classifica del girone C della serie B maschile: Futsal Pontedera 25 punti, Italgronda Futsal Prato 22; Mattagnanese 19; Boca Livorno 16; Sangiovannese 15; Real Casalgrandese 14; Arpi Nova 13; Bagnolo 12; Balca Poggese e Levante 10; Vigor Fucecchio 8; Sant’Agata 5. M.M.