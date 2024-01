Calcio a 5 La capolista Ricel passa a San Frediano. Poker di reti per Casali e tripletta di Orsini

SAN FREDIANO

3

RICEL

9

SAN FREDIANO: Falchi, Natale, Cappellini, Bendinelli, Malfatti, Pecchia, Messina, Liponi. All. Bandelli.

RICEL CARRARA: Nardi, Pirrottina, Orsini, Casali, Crecchi, Barsocchi, Chiorazzo. All. Nista.

Arbitro: Cappellini di Pisa.

Marcatori: 7’ Pecchia (S), 11’, 23’ e 40’ Orsini (R), 12’, 18’ 28’ e 46’ Casali (R), 14’ Pirrottina (R), 31’ Natale (S), 48’ Malfatti (S), 50’ Barsocchi (R).

FIRENZE – La capolista Ricel batte in rimonta il San Frediano nella prima di ritorno del campionato fenminile regionale di calcio a 5. Partenza in salita per le giallonere, con in campo la debuttante Martina Barsocchi, che hanno subito la rete di Pecchia. Punte nell’orgoglio le ’apette’ l’hanno ribaltata in 3 minuti. Casali e Orsini hanno fatto doppietta e anche Pirrottina è entrata nel tabellino delle marcatrici del primo tempo. Nella ripresa gara più tranquilla ma sono arrivate le reti ancora di Casali (poker in totale), Orsini (tripletta) e quella all’esordio di Barsocchi. Buono il rientro di Chiorazzo. "Temevo questa trasferta perché eravamo un po’ corte – dice il tecnico Fabrizio Nista – ma le ragazze hanno reagito bene allo svantaggio e giocato un’ottima gara". Ora il derby contro Pontremoli".