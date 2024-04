Calcio a 5: la squadra di elio fialdini ha battuto il versilia nella finale sul neutro di prato. Festa grande per il Città di Massa. Si è laureato campione regionale Under 19 Il Città di Massa vince il titolo regionale Under 19 di calcio a 5, battendo il Versilia in finale. Gli apuani si impongono 3-2 a Prato, festeggiando la vittoria sul campo e preparandosi per la fase nazionale.