Calcio a 5 Largo successo a Pontedera. Goleada all’ultimo turno di campionato. Ricel, ora i playoff

PONTEDERA

2

RICEL

15

PONTEDERA: Cammareri, Pupeschi, Landi, Pasqualetti, Silletta. All. Bongiorni.

RICEL CARRARA: Nardi, Chiorazzo, Megan, Atzei, Baldini. All. Nista.

Arbitro: Pini di Pisa.

Marcatori: 2’, 5’, 20’, 24’, 35’, 40’ e 46’ Atzei (R), 7’, 10’ 31’ e 42’ Chiorazzo (R), 12’, 27’, 34’ e 48’ Baldini (R), 19 e 37’ Landi (P).

PONTEDERA – Con la Ricel ormai certa del primo posto già da diverse giornate si è conclusa con una goleada la stagione regolare delle giallonere che adesso affronteranno i playoff dalla migliore posizione in griglia. Non c’è stata storia in questo testa-coda. Il Pontedera, alla sua prima stagione nel calcetto femminile, chiude a zero punto. Ne è uscito un match più all’insegna del divertimento che dell’agonismo. La Ricel è andata a segno 7 volte con Atzei e 4 con Chiorazzo e Baldini. Adesso la squadra carrarese potrà godere di due settimane di riposo aspettando di conoscere l’avversario nella semifinale casalinga in gara unica. "E’ stato bello chiudere la prima parte della stagione su questo campo e con queste avversarie in un bel clima sportivo – ha commentato il tecnico Fabrizio Nista (nella foto) –. Ho detto alle ragazze del Pontedera di non mollare e prendere questa stagione come un rodaggio. Anche noi dieci anni fa abbiamo patito sberle sonanti ma ora siamo qui a giocarci il quarto titolo regionale consecutivo".