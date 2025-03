Calcio a 5. L’Italgronda tiene testa a Ferrara. Un bel pareggio con la capolista

L’Italgronda Futsal Prato strappa il pari sul campo della capolista X Martiri Ferrara (3-3) e mantiene la quinta posizione in classifica. Contro la formazione emiliana, già promossa nella categoria superiore, gli uomini di Busato e Calamai riescono ancora una volta a fare bella figura, così come era accaduto all’andata, gara che era stata vinta dai pratesi. Le reti dell’Italgronda hanno portato la firma di Piccirilli, Ed Daoudy ed El Gallaf. Questa la formazione schierata a Ferrara: Ciottoli, Ed Daoudy, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Diego Saborido, Bruscagli. Grazie a questo risultato, l’Italgronda a due giornate dalla conclusione della regular season, resta in zona playoff ma con un solo punto di vantaggio sul Boca Livorno e tre sull’Arpi Nova la cui partita con la Sangiovannese è stata rinviata per l’allerta meteo.

Gli altri risultati della ventesima giornata: Balca Poggese-Bagnolo 5-5, Versilia-Futsal Torrita 3-0, Boca Livorno-Mattagnanese 4-4, Real Casalgrandese-Villafontana 1-2.

La classifica del girone C della serie B: X Martiri 45 punti; Villafontana 38; Balca Poggese 34; Bagnolo 32; Italgronda Futsal Prato 31; Boca Livorno 30; Arpi Nova Campi Bisenzio e Versilia 28; Mattagnanese 26; Real Casalgrandese 23; Futsal Torrita 18; Futsal Sangiovannese 7. Ricordiamo che in serie A2 la partita Montebianco Prato Calcio a 5-Buldog Lucrezia è stata rinviata a sabato 22 marzo per l’allerta meteo.

Massimiliano Martini