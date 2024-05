Calcio a 5, Nel primo turno della fase nazionale del campionato Juniores. Fialdini: " Ci siamo “divorati“ tanti gol" Massa si accontenta di un pareggio in rimonta contro il Città di Rubicone

Città di Massa

4

Città di Rubicone

4

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Velardi, Capovani, Russo, Laaribi, Diego, Lorenzoni, Farneti, Galletti, Orsucci, Ricci. All. Fialdini.

CITTA’ DI RUBICONE: Fabbri, Venturini, Hajjaji, Forti, Palmi, Ronconi, Nardino, Stifani, Zamagni, Simoncini, Nicoletti, Kalac. All. De Bellis.

Marcatori: Laaribi (M), Diego (M), Galletti (M), Farneti (M), Stifani (R), Zamagni (R), Hajjaji (R), Nardino (R).

MASSA – Ha dovuto accontentarsi di un pari, oltretutto in rimonta, la Under 19 del Città di Massa nel primo turno della fase nazionale. Contro i campioni dell’Emilia Romagna i ragazzi di Elio Fialdini, freschi della conquista del titolo toscano Juniores, hanno iniziato bene la gara d’andata disputata al PalaOliveti. In vantaggio col gol di Laaribi, però, gli apuani hanno sprecato troppe occasioni ed hanno finito per arrivare all’intervallo sotto 3 a 2. Nella ripresa Galletti ha pareggiato subito ma il Città di Massa ha sbagliato diverse altre opportunità finendo di nuovo in svantaggio. A 5’ dalla fine ha raddrizzato il match la rete di Farneti.

"C’è il rammarico di essere stati quasi sempre a rincorrere – ha commentato il coach Fialdini – quando il primo tempo poteva finire con noi avanti. Ci siamo “divorati“ì" tanti gol in 2 contro 1 e addirittura in 2 contro il portiere. Abbiamo capito, comunque, che al ritorno, domenica a Forlì, ci possiamo giocare la qualificazione anche se non sarà facile considerando che loro giocano su un campo piccolo ed in gomma, caratteristiche che noi soffriamo un po’".

Gianluca Bondielli