Calcio a 5 Nella Coppa Italia di Serie C1. Avvio da dimenticare per il Città di Massa. Vince lo Sporting Tau

Sporting Tau Futsal

6

Città di Massa

3

SPORTING TAU FUTSAL: Rubino, Sevieri, Oprea, Trucchi, Giannetti, Coutinho, Salvatore, Romanese, El Brakzi, Pacheco, Barbato, Guidotti. All. Demi.

CITTÀ DI MASSA: Farnocchia, Russo, Mainolfi, Ivan, Marchi, Del Freo, Mosti, Menchini, Carducci, Verducci, Ricci, Zoppi. All. Fortini–Fialdini.

Arbitri: Ricci di Viareggio e Labruna di Pontedera.

Crono: Gambino di Livorno.

Marcatori: Romanese (2), Oprea, Coutinho, El Brakzi, Salvatore, Verducci, Del Freo, Ivan.

ALTOPASCIO – Inizio negativo per la nuova coppia Fortini-Fialdini (nella foto) sulla panchina del Città di Massa, battuto in trasferta nella 1ª giornata della Coppa Italia di C1. I bianconeri hanno tenuto botta in un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte. Si è passati dall’1-0 del Tau all’1-2 del Massa e di nuovo al 3-2 dei locali.

Nella ripresa gli apuani hanno pareggiato dopo appena un minuto ma l’equilibrio si è spezzato più avanti con due gol del Tau. Gli ospiti nel finale hanno subito anche la rete del definitivo 6 a 3. Venerdì prossimo nella seconda giornata del girone C il Città di Massa ospiterà l’Atletico Fucecchio (che ha perso 2-0 in casa contro la Vigor Fucecchio). Il Città di Massa giocherà in casa anche il terzo e ultimo turno del quadrangolare contro la Vigor Fucecchio in programma lunedì 14 ottobre.