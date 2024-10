Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Massa resta imbattuto ma esce di scena. Differenza reti letale

Futsal Massa

3

Futsal Viareggio

3

FUTSAL MASSA 3 FUTSAL VIAREGGIO 3 FUTSAL MASSA: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Mussi Gio., Ammannati, Puglione. All. Aliboni.

FUTSAL VIAREGGIO: Marioni, Lippi, Scardina, Ricci, Ratti, Petri, Laras, Iovino, Francini, Amadei, Gemignani, Della Casa Marchi. All. Bonuccelli.

Marcatori: Ammannati (M), Puglione (M), autogol Lippi (M), Laras 2 (V), Gemignani (V).

MASSA – Eliminazione beffa per il Futsal Massa che esce dalla Coppa Toscana di Serie C2 all’ultimo minuto e da imbattuto. Il triangolare se lo aggiudica il Futsal Viareggio che aveva battuto il Five To Five con un maggior scarto di reti rispetto ai massesi.

Il match è stato molto combattuto, anche agonisticamente, ed ha visto i ragazzi del coach Giacomo Aliboni inizialmente sotto nel punteggio ma abili a ribaltarlo (2-1). Le due squadre sono andate al riposo sul 2 a 2 ma a metà ripresa gli apuani sono riusciti a trovare il gol che poteva valere la qualificazione agli ottavi. A tempo quasi scaduto, invece, il Futsal Viareggio ha trovato il pareggio sul tiro della disperazione. Nella successiva esultanza è stato espulso Laras ed i viareggini hanno dovuto giocare in inferiorità numerica i minuti di recupero nei quali il Massa ha colpito un palo e costretto Marioni a due grandi interventi.

Nella foto, Thomas Puglione