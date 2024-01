Calcio a 5 Nuovo acquisto del Città di Massa. Dal Futsal è arrivato il bomber Lorenzo Bendinelli

Il Città di Massa inizia l’anno regalandosi un nuovo acquisto. La formazione bianconera ha, infatti, ingaggiato Lorenzo Bendinelli, giocatore classe 1996 di grande tecnica e con esperienza pluriennale nel calcio a 5 che aveva iniziato la stagione attuale in serie C2 col Futsal Massa. Salto di categoria, dunque, per il bomber che si è messo da subito a disposizione del tecnico Cesare De Angeli. La società del presidente Andrea Vannucci è convinta che Bendinelli con la sua ottima visione di gioco ed il suo tiro mancino potrà dare una mano alla squadra in questa seconda parte del campionato. Campionato che riprenderà con la seconda giornata del girone di ritorno la prossima settimana, visto che ora è di scena la final four della Coppa Italia. Il Città di Massa sarà impegnato in trasferta col fanalino di coda del raggruppamento, il Firenze C5. Il match è stato anticipato di due giorni rispetto alla canonica cadenza del venerdì. Gli apuani saranno, dunque, i primi a scendere in campo mercoledì 10 gennaio con calcio d’inizio fissato alle ore 22. Gian.Bond.